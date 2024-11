Raul Fernandez è stato il migliore nel warm up 'ghiacciato' (10°C stamattina a Barcellona, ma le condizioni in gara saranno molto differenti) con il tempo di 1:40.917, 11° Bagnaia e 16° Martin, che si giocano il Mondiale nell'ultimo GP della stagione, alle 14 in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Pecco, dopo il successo nella Sprint, si è portato a 19 punti da Jorge, al quale basterà conquistarne 7 per laurearsi campione del mondo

