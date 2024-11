A Barcellona oggi è calato il sipario sulla Moto3. Alonso, già campione del mondo, sigla il record del maggior numero di vittorie stagionali in ogni classe del Motomondiale: 14, mai nessuno come lui. Secondo Holgado, che con il podio di oggi si è confermato vice-campione. Niente da fare per Veijers, fuori dal podio e 3° nella classifica iridata. Piqueras si conferma invece il miglior rookie 2024. Prestazioni deludenti per gli italiani, con Lunetta e Nepa usciti di scena

Tutti contro Alonso , ma il colombiano vince anche l’ultima gara. Quattordici vittorie nella stessa stagione, gli mancava solo questo primato da aggiungere a una stagione perfetta. Chi possa diventare in futuro, salendo di categoria, lo si capirà molto presto. Nel 2025 David passerà in Moto 2 con le stigmate del fenomeno. Non ha tirato i remi in barca, forse perché il gusto della vittoria l’ha inebriato a tal punto da non lasciare quasi nulla agli altri.

Holgado secondo, mentre Piqueras è il miglior debuttante del 2024

Il secondo in classifica, il più esperto Holgado, secondo pure in gara, ha chiuso la stagione staccato di 165 punti dal colombiano. Gli serviva il podio per consolidare il titolo di vicecampione, insidiato da Colin Veijer che ha mancato l’occasione. L’olandese ha corso un’ottima stagione (una vittoria e otto podi) ma non è mai entrato in partita all’ultimo appuntamento, veleggiando sempre tra la nona e la decima posizione. Piqueras diventa invece il miglior debuttante del 2024, con il terzo posto odierno (peccato per l’errore nel finale quando era alle spalle di Alonso) favorito anche dalla penalità inferta al suo compagno di squadra Fernandez, per taglio di percorso (tre secondi penalità inflitti allo spagnolo) che da da terzo si è ritrovato undicesimo, dopo aver lottato per tutta la corsa nel gruppo al comando. Dove s’è infilato, sgomitando non poco, al limite del regolamento, anche Munoz finito poi al sesto posto.