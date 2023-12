Moto3, no di Irta a Finetwork: due moto in meno nel 2024

Dopo l’addio di Prüstel e il tentativo del team spagnolo di rilevarne le entries, la decisione definitiva è quella di non riassegnare i posti lasciati liberi. Salvo ribaltoni imprevedibili, nel 2024 ci saranno due moto in meno. Riccardo Rossi in bilico

La valutazione di Irta ha richiesto più tempo del previsto, perché l’organizzazione dei team ha preferito prendersi qualche giorno vista l’eccezionalità di una situazione in cui a due giorni dalla conclusione della stagione, improvvisamente, un team abbandona. Ma alla fine l’esito è stato lo stesso. Prüstel lascia e Finetwork non entra. La politica del comitato di selezione delle squadre è sempre stata chiara, e va nella direzione della riduzione di posti disponibili in Moto2 e Moto3 affinché le due categorie vengano equiparate numericamente alla MotoGp.

Inoltre diminuiscono anche i contributi che Irta deve versare, visto che non deve più sostenere parzialmente l’impegno di un team che scompare. Nonostante Finetwork avesse garantito una copertura dei costi di circa un milione duecentomila euro, alla fine la scelta è stata quella di seguire l’indicazione generale di accorciare la griglia. Pertanto nel 2024 in Moto3 ci saranno due moto, due piloti, due squadre tecniche e un team in meno.

Sicuramente ci saranno altri tentativi di Finetwork con Prüstel, ma il secondo ribaltone, ossia la decisione di Prüstel di mantenere le entries pur cedendo la gestione della squadra, è assolutamente improbabile. Florian Prüstel infatti resterà nel Motomondiale spostandosi in MotoE al posto di Rnf. Le conseguenze di questa situazione andranno a colpire alcuni lavoratori che resteranno disoccupati per la perdita dei loro contratti con Prüstel Moto3, e i piloti Riccardo Rossi e Vicente Pérez. L’italiano aveva un accordo con Prüstel che adesso viene meno, Vicente Pérez ne aveva trovato uno con Finetwork nel caso fosse stato dato via libera all’operazione di sostituzione.