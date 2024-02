Svelato il casco che indosserà il pilota del Pertamina Enduro VR46 Racing Team nel prossimo campionato, che partirà dal Qatar nel weekend dell'8-10 marzo (tutto in diretta su Sky e in streaming su NOW). Novità nei colori rispetto alla passata stagione: presenza importante del rosso e diversi dettagli in giallo fluo, mentre per lo scorpione è stato utilizzato il bianco

