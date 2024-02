Moto3, test Portimao: Alonso da record

Giornata condizionata dalla pioggia e dal maltempo che non ferma il colombiano di Aspar, capace di volare in 1’46.690 un decimo sotto il primato della pista ufficiale di Sasaki. Farioli miglior italiano ma con tre scivolate

Il peggior nemico di un pilota da corsa prima dell’inizio della stagione è senza dubbio il maltempo, e a Portimao i test Moto3 sono stati parecchio condizionati dal meteo instabile, pioggia e vento che hanno infastidito il lavoro di tutti. Ma questo non ha fermato David Alonso, l’anno scorso debuttante con quattro vittorie, quest’anno candidato numero uno al Mondiale capace di abbattere il record della pista con la sua nuova Ktm marchiata CFMoto. Ktm dominante nei test anche se la moto 2024 presenta qualche cosa da sistemare, vista l’usura della gomma Pirelli e un comportamento nervoso sia in accelerazione che in frenata. dell’inizio ufficiale della stagione 2024 in Qatar.