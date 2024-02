Montella vince la prima gara del mondiale, 2° Manzi davanti a Schroetter. Caricasulo 4°, a terra Baldassarri e Oncu, Huertas non parte per problemi tecnici LO SPECIALE SUPERBIKE

Il sabato di Phillip Island è stato un tripudio per i colori italiani, tanto in Superbike quanto in Supersport. Anche la Gara 1 della middle class, infatti, è stata vinta da un pacchetto completamente italiano: Yari Montella ha conquistato la sua seconda vittoria in carriera a bordo della Ducati Panigale V2 del team Barni. Se gli ottimi test invernali lo avevano piazzato tra i favoriti per il titolo, il pilota campano non ha tradito le aspettative e ha concluso una gara senza errori.

Dopo una partenza dubbia dalla griglia, non sanzionata dalla direzione gara, Montella ha gestito la situazione nei giri precedenti il pit stop, guadagnando molto terreno sui rivali al rientro in pista. A seguito del cambio gomma, infatti, Stefano Manzi e Marcel Schroetter si sono giocati la seconda posizione in solitudine, con l'italiano che ha prevalso sul tedesco. Fino a metà gara è stato della partita anche Valentin Debise, caduto poi dopo i pit stop.

Con una bella rimonta dopo una brutta partenza, Federico Caricasulo si è aggiudicato la quarta piazza, portando a tre il numero di piloti italiani nei primi quattro posti. Il nuovo pilota del team MotoZoo ha regolato l'idolo di casa Oliver Bayliss, ottimo quinto davanti a Bahattin Sofuoglu (partito ultimo per un'infrazione nella pressione delle gomme). Settimo Jorge Navarro, in top ten anche John McPhee, Lucas Mahias e la wild card Tom Toparis. A terra Lorenzo Baldassarri e Niccolò Antonelli, come anche Can Oncu. Il poleman Adrian Huertas, invece, non ha potuto prendere il via a causa di problemi tecnici.