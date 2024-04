CIV, la corsa ai titoli parte da Misano: gli orari

Nel weekend via al Campionato Italiano Velocità con il round Arrow dal Simoncelli: tutto da vivere in diretta su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

I semafori si stanno per spegnere. Nel fine settimana il Misano World Circuit ospiterà il round Arrow, primo appuntamento stagionale del Dunlop CIV (Campionato Italiano Velocità). Tanti i temi di interesse, con una Supersport 600 NG con più di 40 partenti (compreso un Campione del Mondo), le novità targate Dunlop, la Honda NSF250R in Premoto3 e i tanti protagonisti per ogni categoria. Le gare saranno trasmesse in diretta da Sky Sport e FedermotoTV. Al via anche il CIV Femminile, con il primo round 2024, insieme a R7 Cup, Ninja Trophy ZX-4RR, National Trophy 600. Tra gli eventi, domenica mattina la presentazione del piano Green del Misano World Circuit, col quale l'autodromo procederà nei prossimi tre anni con la messa a dimora di diversi alberi per compensare le proprie attività. Un impegno sposato in pieno dalla FMI.