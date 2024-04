Novità nel test di Jerez per Marquez, che ha provato il freno posteriore a pollice: "Da 12 anni sono abituato a frenare in un modo, è difficile adattarsi in un giorno solo. Ho provato diverse cose. Il freno con il pollice non lo useremo a Le Mans, preferisco andare avanti con il piede perché ho la sensibilità giusta. Ho voluto comunque testarlo perché sia Martin che Pecco lo usano. Futuro? Sto dando il 100% per meritarmi un buon posto, ma devo dare gas perché tutti vanno forte..."

NOVITÀ TEST - HIGHLIGHTS JEREZ