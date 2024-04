Le parole del campione del mondo in carica alla vigilia del GP delle Americhe: "A Portimao qualcosa ci è sfuggito, l'obiettivo è tornare competitivi come in Qatar- ha detto a Sky Bagnaia -. Qui nel 2023 andavo forte: ho fatto pole, ho vinto la Sprint ed ero primo in gara. Il potenziale è alto". Nel VIDEO sopra l'intervista completa

LA GUIDA TV DI AUSTIN