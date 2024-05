Il 38enne, previsto con Yamaha come wildcard, non prenderà parte al fine settimana del Mugello per problemi alla mano destra. "Il pilota della Yamaha – si legge dall’annuncio del team diffuso sui social – ha sofferto di dolore alla mano destra quest'anno e si è sottoposto a una procedura per rimediare. Tuttavia, le complicazioni gli proibiscono di partecipare al GP d'Italia"

Cal Crutchlow non sarà al Gran Premio d’Italia. Il 38enne, infatti, che era previsto come wildicard per il fine settimana del Mugello (in programma dal 31 maggio al 2 giugno), è stato costretto ad alzare bandiera bianca e non potrà correre, come era invece in programma, con Yamaha per problemi alla mano destra. "Il pilota della Yamaha – si legge dall’annuncio del team diffuso sui social – ha sofferto di dolore alla mano destra quest'anno e si è sottoposto a una procedura per rimediare. Tuttavia, le complicazioni gli proibiscono di partecipare al GP d'Italia".