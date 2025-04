Niente GP del Qatar per Maximo Quiles. Il talento della Moto3, 5° al debutto nel Mondiale nello scorso GP ad Austin, si è procurato una frattura al pollice destro in allenamento e per questo non ha ottenuto il 'fit' per scendere in pista a Lusail. Quiles tornerà in Spagna per sottoporsi a un intervento chirurgico in vista del GP di casa a Jerez tra due settimane

