A Lusail è il giorno della conferenza piloti, da seguire LIVE su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW a partire dalle 15. Parleranno Pecco Bagnaia, vincitore ad Austin, insieme con i fratelli Marc e Alex Marquez (leader del Mondiale) e con il rientrante Jorge Martin, che ha ottenuto l'ultimo ok dei medici e sarà dunque in pista nel weekend. Venerdì si parte con le Libere dalle 14.45 e le Pre-qualifiche alle 19

COSA ASPETTARSI DALLE NOTTI DEL QATAR