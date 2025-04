Quarto appuntamento stagionale per la MotoGP, che fino al 13 aprile è in pista a Lusail per il Gran Premio del Qatar LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW . Tanti i temi di interesse, tra cui il ritorno del campione del mondo Jorge Martin dopo l'infortunio. Sabato qualifiche della top class alle 14.40, mentre alle 19 è in programma la Sprint Race. Domenica gara lunga alla stessa ora preceduta da Moto3 (ore 16) e Moto2 (ore 17.15)

La MotoGP fa tappa a Lusail per il quarto appuntamento della stagione 2025. Il Gran Premio del Qatar, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW, segna il ritorno in pista del campione del mondo Jorge Martin: il pilota Aprilia, che ha saltato le prime 3 gare per infortunio, ha ottenuto l'ok dei medici e inizierà di fatto da questo weekend la sua avventura in sella alla RS-GP. Occhi puntati poi sul 'dream team' Ducati formato da Pecco Bagnaia e Marc Marquez, il primo reduce dalla vittoria di Austin e il secondo da una caduta mentre era saldamente in testa al GP delle Americhe. Una scivolata che ha consentito al fratello Alex di salire al comando della classifica piloti.