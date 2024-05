Pecco arriva da un weekend difficile (il ritiro nella sprint di Le Mans, la sconfitta nel duello con Martin e Marquez la domenica), deve recuperare punti in classifica e a Barcellona non ha ancora vinto in MotoGP. Soprattutto per Bagnaia è ancora vivo il ricordo del drammatico incidente del 2023, quando cadde subito dopo il via e venne travolto da Binder. "L’anno scorso è stata una delle cadute più brutte della mia carriera, è arrivata inattesa, mi si sono incrociate la gambe e ho preso un gran colpo", racconta il campione del mondo che sa di dovere superare quel ricordo per concentrarsi sulla gara. "E’ una battaglia che ho già combattuto. So esattamente perché sono caduto e sono sicuro che non ci saranno ripercussioni sul weekend". Scaramanticamente però aggiunge. "Vorrei almeno arrivare alla terza curva…".