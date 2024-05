A metà gara ha rotto gli indugi, ha messo il turbo, s’è portato in testa spostando Holgado (tutto regolare) e ha cominciato a imporre il suo ritmo. Era il piano di Alonso , che scattava dalla terza fila dopo una qualifica sfortunata (l’involontario ostacolo di Ortola , le bandiere gialle all’ultimo giro che hanno vanificato un tempo ottimo) ha atteso sornione sapendo di avere il suo jolly da giocare. Dal tredicesimo giro la corsa ha cambiato fisionomia: macinando giri su giri indiavolati il colombiano ha scremato il gruppo che fino a quel punto contava 15 piloti. Nell’arco di due giri solo Veijer e Ortola sono rimasti con lui. L’ottimo Lunetta , autore di una gara da incorniciare (si è persino ritrovato secondo a un certo punto) che s’era agganciato al gruppo di testa ha cominciato a staccarsi. Holgado era già rimasto indietro con Rueda e Munoz . A due giri dalla fine Rueda che aveva qualcosa in tasca ha passato Holgado e ha riagganciato il trio di testa, superando anche Veijer, ma non è riuscito a superare Ortola.

In conclusione: quarta vittoria di Alonso quest’anno (l’ottava in carriera), il gioiellino lanciato da Aspar Martinez si porta al comando della classifica iridata, staccando Holgado leader fino alla vigilia del gran premio, di 14 punti. Alonso sembra un predestinato, veloce e intelligente, uno che ascolta e impara in fretta dicono di lui nel suo box. Onore al merito di che ha tenuto il suo passo nel finale, su una pista dove Alonso aveva mostrato un passo superiore fin da venerdì. Oltre a Ortola, che s’è attaccato fin che ha potuto al codone della sua moto, anche l’olandese e l’altro connazionale. E, fino a pochi giri dalla fine, anche Luca Lunetta, un 2006 al debutto in Moto 3 dopo aver chiuso il 2023 da vicecampione del mondiale junior. Il romano ha trovato casa nel team di Paolo Simoncelli dove corre col numero 58 di suo figlio Marco, l’idolo di Luca da quando ha cominciato a correre in minimoto. Era commosso papà Paolo a fine gara, guardando questo ragazzo alto, magro, capace di emozionarlo come non gli accadeva da tempo. Il racconto della sua gara: "C’ho provato, ma ero al limite con la gomma anteriore - ha spiegato Luca -. Sto crescendo, piano piano, col lavoro e la dedizione che serve, ma oggi mi sono davvero divertito".