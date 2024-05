Ultimo atto del weekend di Barcellona, con i piloti che alle 14 scenderanno in pista al Montmeló per il Gran Premio di Catalunya. A scattare davanti a tutti sarà Aleix Espargaró, fin qui dominatore del weekend con pole e vittoria nella Sprint di ieri. Accanto a lui Bagnaia, caduto nell'ultimo giro sabato pomeriggio mentre era in testa e in cerca di riscatto. Martin partirà 7°, Marquez 14°. Gara da vivere in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

