La Ducati come la Nazionale. Domenica 2 giugno, in occasione del GP d'Italia di MotoGP, il team ufficiale di Borgo Panigale sfoggerà una livrea speciale (ancora non svelata) caratterizzata dal colore azzurro, con dettagli in blu, bianco e oro. Tutto il team, a partire dai piloti Bagnaia e Bastianini (che avranno anche delle tute con la stessa colorazione delle Desmosedici) vestirà la maglia azzurra, simbolo delle nazionali italiane nello sport. Ecco le foto delle magliette indossate da Pecco ed Enea