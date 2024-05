Lo spettacolare inizio di stagione 2024, con i duelli tra il campione del mondo Bagnaia, il leader della classifica Martin, l'8 volte iridato Marc Marquez e l'emergente Pedro Acosta, hanno riportato gli appassionati all'epoca dei fantastici 4 di Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, Casey Stoner e Dani Pedrosa. Insomma, il GP Italia in programma dal 31 maggio al 2 giugno LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW promette scintille... IL MUGELLO RACCONTATO DA PAOLO BELTRAMO

La MotoGP 2024 finora è stata piena di duelli spettacolari come l’ultimo tra Bagnaia e Martin a Barcellona, ma visto che arriviamo subito al Mugello che è un circuito con una storia leggendaria, non possiamo che legare il momento attuale del motociclismo con un passato recente di cui sta ricalcando la gloria. Poco tempo fa poteva sembrare eresia, ma dire oggi che lo show fatto col talento dal campione del mondo in carica, dal leader del mondiale, da Marc Marquez e dall’ultimo arrivato Pedro Acosta è paragonabile a quello dei fantastici 4 è assolutamente ragionevole.

Rossi, Lorenzo, Stoner e Pedrosa (foto Motorsport)

Quanti duelli in questo avvio di stagione Rossi, Lorenzo, Stoner e Pedrosa hanno scritto un’epoca che sembrava irripetibile, ampliando la popolarità dello sport con sorpassi che sono icona incancellabile del motociclismo. Ma con il dovuto rispetto che si deve a chi ha sublimato la velocità su due ruote come nessuno prima, l’instant classic di Bagnaia contro Marquez a Jerez, le rimonte di Marquez a Le Mans e Barcellona, l’esplosività di Martin che ha quasi 40 punti di vantaggio su tutti, la sfrontatezza di Acosta nello sfidare questi campioni anche a costo di lanciarsi per terra raccontano di un futuro brillante per il motociclismo. vedi anche Bagnaia 'esorcizza' curva 5: il sorpasso su Martin

I fantastici quattro della MotoGP di oggi Un futuro che parte da casa nostra, dove il fantastico Bagnaia vuole rimediare alle ultime disastrose sprint, il fantastico Marquez vuole smettere di sbagliare le qualifiche, tutto per cercare di avvicinarsi al fantastico Martin che è quello che finora nel 2024 ha concretizzato più di tutti il suo talento. E Acosta? Beh, per essere degno di un posto tra i fantastici quattro tocca battere gli altri tre, innanzitutto. E al Mugello lui sa come si fa, visto che ci ha vinto due volte negli ultimi due anni in Moto2. leggi anche Marquez show: che festa con i tifosi a fine gara!