La prima mossa del 2025 la fa il team guidato da Alessandro Tonucci, che prende l'australiano di Boé

Mentre tutti aspettano la decisione Ducati in MotoGP tra Martín e Marquez per il posto sulla moto del team interno, comincia a muoversi qualcosa nel mercato delle categorie di supporto, a partire dalla Moto3 dove il team LevelUp Mta di Alessandro Tonucci ha annunciato l'arrivo dell'australiano Joel Kelso. Kelso ha ottenuto un podio in carriera nel motomondiale, a casa sua a Phillip Island, ma è un pilota ritenuto universalmente di grande talento e velocità, non ancora sfruttati al massimo e convertiti in risultati in pista.

La carriera di Kelso Nato nel 2003, Kelso vive da qualche anno in Spagna dove ha cominciato la sua carriera in Moto3 nel JuniorGp. Ma era già passato dall'Italia, nel 2018, correndo in pre Moto3 proprio sotto la guida di Alessandro Tonucci nel Civ. Il salto di qualità in Spagna era arrivato dopo una sostituzione dell'infortunato Kofler nel mondiale, un debutto complicato col team Cip Greenpower in cui però Kelso aveva imparato tantissimo, al punto da tornare nel JuniorGp e vincere subito alla prima gara successiva al doppio impegno in Germania e Olanda, a Portimão, e portare a casa un finale di stagione straordinario con tre vittorie totali. Dopo aver rischiato di restare senza una sella per il 2024, uscendo dal team Prüstel CFMoto con cui aveva ottenuto meno del previsto anche a causa di un incredibile incidente con Holgado dopo la bandiera a scacchi a Portimão 2023, Kelso ha trovato un accordo last minute con Boé Motorsports.

Firme a confronto: sopra Kelso e Tonucci prima dell'avventura 2018 nel Civ, sotto la foto di oggi con vista 2025

Il giro secco punto di forza di Joel Nel 2024 con il passaggio da Dunlop a Pirelli ha evidenziato il suo punto di forza sul giro secco, diventando uno dei pochi piloti Moto3 in grado di qualificarsi bene per la gara girando senza scie. I risultati nelle corse di questa stagione non rispecchiano ancora però il suo reale potenziale anche perché Kelso, nel tentativo di colmare il gap rispetto agli attuali top rider della Moto3, si è spesso lanciato in scelte di gomma rischiose, terminando le gare con gli pneumatici molto consumati. Ancora incerto il futuro di Nepa e Carraro Ora arriverà per lui una nuova chance con una squadra che ha dimostrato di poter tirare fuori il massimo da un pilota, ricordando ad esempio le due (uniche) vittorie di Iván Ortolá nel motomondiale, arrivate proprio con Mta nel 2023. Per il 2025 dunque Kelso correrà di nuovo in una squadra italiana, un salto indietro nel tempo per cambiare il suo futuro. Resta da capire il destino dei due piloti attuali del team LevelUp Mta, gli italiani Stefano Nepa e Nico Carraro, che dovranno meritare una nuova chance, dentro il loro stesso team o altrove, ottenendo risultati. Per Boé, invece, perso Kelso può arrivare un talento dal JuniorGp: il leader spagnolo del campionato Marcos Uriarte è al momento l'indiziato principale per sostituire Kelso nella prossima stagione.