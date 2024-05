Alonso on fire… Il colombiano batte persino sé stesso, segna il nuovo record al mattino, unico a rompere il muro dell’1:55 (e 818) lo abbassa di oltre un secondo al pomeriggio. Nessuno come lui. L’ottimo Veijer ha provato, senza scie, a rubargli il primato, e c’è anche riuscito per una frazione di turno (1:55.670), ma il colombiano ha messo il turbo e ha portato l’asticella ancora più in alto: 1:54.671. Sempre da solo, perché la sua superiorità è palese. Gli altri piloti fanno persino fatica a stargli dietro; lo hanno aspettato a fine turno alla curva della Bucine, l’ultima prima del del rettilineo, per provare a metterglisi in scia, ma non ce l’hanno fatta. David è passato talmente veloce da staccarli tutti nel giro di due curve. Yamanaka, il più furbo, l’ha invece tallonato come come un’ombra fin dal primo giro ed è riuscito a portare a casa un più che onorevole 1:55.368, che gli vale il terzo tempo, alle spalle di Veijer.