Durante le libere del Mugello, Giovanni Copioli, Presidente FMI, ha spiegato il progetto della Federazione "Talenti Azzurri": "Seguiamo circa 100 ragazzi in diverse discipline con corsi tecnici e borse di studio per cercare di metterli nelle migliori condizioni possibili". Un segnale di come l'Italia sia cresciuta sono i sei piloti italiani in MotoGP: "Possono giocarsi il vertice", afferma, "Ci sono anche delle categorie di mezzo che vedono un avvicinarsi di giovani promettenti"

GP ITALIA, LA CRONACA DELLE LIBERE