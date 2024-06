È un Morbidelli raggiante dopo la Sprint Race al Mugello, chiusa con il quarto posto: "Sono moto contento e veramente soddisfatto. Lo sono della velocità, del lavoro fatto con il team in questo weekend e di quanto siamo migliorati da venerdì a sabato. Più km faccio su questa moto, che chiamo ancora ‘nuova, più imparo e trovo feeling". Il GP d'Italia è LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

