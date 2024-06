Moto3 in pista al Mugello: scattato dalla pole il leader del mondiale David Alonso, seguito da Ortola e Rueda. Lunetta il migliore degli italiani, 6° in griglia. Alle 12:15 il semaforo verde della Moto2: prima fila composta da Roberts, Garcia e Lopez. Un super Mattia Pasini scatterà dalla settima casella: è il migliore degli italiani. Gare da vivere in diretta su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW