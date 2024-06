La lunga pausa tra il GP d'Italia e il prossimo GP d'Olanda è stata caratterizzata dagli annunci di mercato in vista del 2025: Marc Marquez nel team Ducati Factory, Martin e Bezzecchi in Aprilia, Bastianini e Vinales in KTM. Ma ora è tempo di rituffarsi sul 2024, con la doppietta Assen-Sachsenring tutta da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

I piloti sono finalmente pronti per tornare a correre dopo due weekend di pausa, ma nel frattempo, prima di Assen, in MotoGP hanno corso dando spettacolo agenti e dirigenti. La premessa è che non cambia nulla in griglia ad Assen, per chiarezza. Ma sono stati firmati molti contratti per l'anno prossimo, e il 2025 sarà una rivoluzione. Perché l'attuale leader del Mondiale Martín non avrà più una Ducati, ma una Aprilia ufficiale, quella del suo amico Aleix Espargaró. Ma il suo compagno non sarà Vinales: lo raggiunge Bezzecchi. Vinales, invece, dividerà il box con Bastianini, nel team Tech3 che avrà due Ktm ufficiali e arancioni come quelle di Binder e Acosta che passa nel team interno.