Ad Assen Pecco Bagnaia, in quello che sarà il suo 200° GP in tutte le classi, cerca la terza vittoria consecutiva sul tracciato olandese. Nessuno in questo secolo ci è riuscito. L'ultimo con una sequenza anche più lunga è stato Mick Doohan, che dal 1994 al 1998 infilò un pokerissimo di 5 successi

L’anno scorso ad Assen Pecco Bagnaia ha messo a segno un’impresa all’apparenza semplice, ma in realtà estremamente difficile in un circuito come Assen . Dopo la vittoria del 2022, Pecco si è ripetuto, diventando il primo pilota con due vittorie consecutive qui dopo quasi vent’anni , con un precedente illustre, Valentino, che era stato l’ultimo con una vittoria "back-to-back" qui, nel 2004-2005. Ora per Pecco l’impresa è ancora più ardua, e sarebbe leggendaria, perché in questo secolo nessuno ha infilato 3 vittorie consecutive sul tracciato olandese . L’ultimo con una sequenza simile, anzi ben più lunga, è stato Mick Doohan , che dal 1994 al 1998 infilò qui un pokerissimo di 5 successi . Altrimenti, si tornerà all’alternanza, che dal 2016 al 2022 ha visto 6 vincitori diversi in 6 GP di Assen. E, visto che si parla di alternanza, vogliamo scommettere su chi farà la pole? Accomodatevi: negli ultimi 13 GP di Assen ci sono stati 13 poleman diversi…

Numeri tondi in vista

Pietra miliare per Bagnaia: questo sarà il suo 200° GP in tutte le classi (il 94° in top-class), un traguardo importante che lo mette già nella categoria dei "decani". Certo, Pecco non è nemmeno a metà strada rispetto al recordman, Valentino, che ne ha corsi 432, di cui 372 solo in top-class, ma il numero 200 lo piazza comunque al 26° posto di tutti i tempi. Pecco non è l’unico con un numero tondo ad Assen: Bezzecchi va a 140, Miller e Nakagami 220, Nakagami 250, e Zarco 270. Nell’attesa che Dani Pedrosa disputi un’altra "wild card": gli permetterebbe di diventare il quarto pilota con 300 GP in tutte le classi dopo il suddetto Valentino, Dovizioso (346) e Aleix Espargarò (328).