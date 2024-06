Alex Rins si è procurato una frattura al polso destro: il GP d'Olanda del pilota spagnolo è finito alla prima curva, dopo una brutta botta sull'asfalto successiva a un highside. Dopo i primi esami al centro medico, il rider Yamaha è volato a Madrid per effettuare ulteriori accertamenti. Soprattutto in vista del Sachsenring, col weekend della Germania in programma nel prossimo weekend

IL VIDEO DELLA CADUTA DI RINS