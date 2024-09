Da 'Martinator' a 'The Rocket', il razzo: è la nuova scritta sulla tuta di Martin, stampata sul fondoschiena dello spagnolo. Sapete perché? Il pilota della Ducati Pramac è stato scelto come controfigura del protagonista di una fiction sulla MotoGP che si sta girando in questi giorni anche a Misano. Tra le immagini che saranno prese dalla realtà, ci sarà dunque anche qualche scena 'interpretata' da Jorge...

