Gran finale a Misano con la gara ora in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. Marc Marquez è in testa seguito da Bagnaia e Bastianini. Caos con pioggia battente per pochi attimi: alcuni piloti sono entrati ai box per cambiare la moto, poi sono stati costretti a rientrare nuovamente e riprendere quella da asciutto. Tra questi Martin, 15° e doppiato. Out Morbidelli, Augusto Fernandez e Aleix Espargaro