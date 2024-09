Pole e nuovo record della pista per Pecco Bagnaia nel GP dell'Emilia-Romagna, completano la prima fila Martin e Bastianini. 7° Marc Marquez che sarà costretto alla rimonta. Assente Alex Rins, che non sta ancora bene e non proseguirà il suo weekend. Oggi alle 15 scatta la Sprint Race, domenica la gara lunga anticipata alle 13 rispetto all'orario tradizionale. Tutto in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS QUALIFICHE