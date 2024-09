Anche Martin è intervenuto su Sky a fine gara: "Mi scuso per il gesto che ho fatto a fine gara ma non sono d’accordo con il sorpasso, avrebbe potuto farlo in un'altra maniera se voleva vincere, in maniera pulita. Ma non serve a niente parlare perché non cambierà niente. Non c'era spazio, se avessi chiuso saremmo caduti o sarei andato fuori. Se lì in testa fossimo stati in 4/5 avrei chiuso quinto, se un pilota ti fa perdere posizioni bisogna penalizzarlo. Rispetto la loro decisione, anche Enea meritava la vittoria. Se la prossima volta succede a me non possono fare niente. Ho imparato a eliminare l’ego, perché non serve niente. Ha vinto Enea, mi sarebbe piaciuto vincere, ma la mano gliela darò sempre. Mi sono scusato per il gesto, ma mi ero un po' scaldato".

IL VIDEO DELL'INTERVISTA DI MARTIN