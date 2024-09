Bastianini vince il GP dell'Emilia-Romagna dopo un sorpasso nel finale su Martin che ha fatto discutere nel post gara: "Non ho temuto mi chiamassero in direzione gara, è stato un sorpasso al limite. Quando giochi per la vittoria devi provarci, è stato al limite ma comunque corretto. La manovra è stata difficile, magari se la riprovo altre volte non va così, però è andata bene. È stato uno dei GP più belli della mia vita: gli ultimi giri mi si è acceso qualcosa"

