Imbattibile Martin nelle qualifiche del GP Indonesia. Lo spagnolo ha centrato la pole davanti a Bezzecchi e Acosta, poi Bagnaia e Bastianini. Marc Marquez partirà 12° dopo due scivolate in qualifica. Problemi per Binder che scatterà 19°. Alle 9 c'è la Sprint Race, domenica gara lunga sempre alle 9 con lo stesso schieramento. Tutto in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS QUALIFICHE