Svelato il calendario provvisorio della Superbike 2025: 12 round in programma. A luglio previsto il debutto del WorldSBK al Balaton Park in Ungheria e non mancano delle novità per alcuni circuiti dei circuiti più amati da piloti e appassionati. Qui tutti i dettagli dal primo appuntamento del weekend 21-23 febbraio



LO SPECIALE SUPERBIKE