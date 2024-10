La Spagna in Australia può stabilire un nuovo record se uno dei suoi piloti dovesse conquistare la pole position: a Phillip Island sarebbero 10 di fila. Come a Misano, dove però gli spagnoli riuscirono ad andare in doppia cifra in nove anni per via della doppietta sul circuito intitolato a Marco Simoncelli nella stagione condizionata dal Covid-19. Il GP Australia è in diretta dal 18 al 20 ottobre su Sky Sport e in streaming su NOW

MOTOGP, IL RUSH FINALE