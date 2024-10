A Phillip Island è il giorno del GP d'Australia della MotoGP, in diretta alle 5 su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW, preceduto da Moto3 (ore 2) e Moto2 (ore 3.15). In pole c'è Martin, che ha vinto la Sprint del sabato allungando in classifica a +16 su Bagnaia, quarto al traguardo e desideroso di prendersi la rivincita nella gara lunga della domenica

