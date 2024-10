Miglior tempo e nuovo record di Buriram per Marquez nelle pre-qualifiche: "Se ho la possibilità di vincere ci provo sempre, vediamo cosa succederà qui - ha commentato su Sky -. Per il momento il passo è buono, dipenderà molto dalla qualifica". Poi sui progressi al venerdì: "In Austria è cambiato qualcosa: da lì in poi sono sempre stato competitivo da subito. Questo mi fa stare più tranquillo, anche se ovviamente ho meno margine di crescita nel weekend rispetto a prima"

GP THAILANDIA, I QUALIFICATI AL Q2