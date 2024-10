A Buriram è l'ora della Sprint Race, LIVE su Sky Sport Uno e in streaming su NOW: Bagnaia scatta in pole e proverà a recuperare punti su Martin (3° in griglia). Alle spalle di Pecco c'è Bastianini, mentre Marc Marquez partirà 5° dietro a Marco Bezzecchi. Domenica la gara della MotoGP è alle 9, preceduta da Moto3 (ore 6) e Moto2 (ore 7.15)

LA GRIGLIA DI PARTENZA