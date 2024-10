MotoGP a Buriram per il terzultimo Gran Premio della stagione, tutto LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW . Sabato qualifiche alle 5.50 e Sprint alle 10, domenica gara della top class alle 9 preceduta da Moto3 (ore 6) e Moto2 (ore 7.15)

La MotoGP è in Thailandia fino al 27 ottobre per il terzultimo appuntamento della stagione 2024, un GP che potrebbe risultare molto importante nella lotta al titolo tra Jorge Martin e Pecco Bagnaia, con lo spagnolo ora a +20 punti sul rivale dopo l'Australia. Tutto il weekend è in diretta come sempre su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW con il racconto di Guido Meda e Mauro Sanchini. Vera Spadini conduce gli approfondimenti di pre e post gara.