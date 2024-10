Terzo posto nella Sprint per Bagnaia, che non è riuscito a capitalizzare la pole position: "Non mi sono trovato bene con l'anteriore, il passo era simile con i piloti davanti, ma mi è mancato qualcosa per riprenderli - ha spiegato a Sky -. Peccato, era una buona chance per recuperare punti ma ne abbiamo persi, sono solo 2 ma in questo momento non possiamo permettercelo. Martin mi ha passato nel punto in cui ero più in difficoltà, ma è tutto risolvibile per la gara lunga di domenica"

