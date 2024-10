Ultima Sprint stagionale per Di Giannantonio, che dopo la gara lunga in Thailandia verrà operato alla spalla e salterà gli ultimi 2 GP: "In questa pista faccio fatica, nelle curve a destra sono proprio nella posizione sbagliata in moto - ha spiegato a Sky dopo l'8° posto nel sabato di Buriram -. Peccato aver rovinato un po' la stagione con l'infortunio". Poi fa una battuta sul 2025, quando salirà in sella a una Ducati ufficiale: "Mi sto 'guidando sotto', non vedo l'ora di provare la GP25"

