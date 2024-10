Marquez: "Non avevo fatto i conti con Bastianini"

Quarto posto per Marquez nella Sprint Race: "Pensavo di poter lottare per il podio, ma avevo messo in conto un 3° posto, non considerando Bastianini - ha rivelato a Sky -. Ma oggi Enea si è svegliato, è andato forte e ha avuto un passo incredibile. In qualifica abbiamo centrato l'obiettivo prefissato, ovvero la seconda fila. Domenica, vedendo com'è andata la baby-race, l'obiettivo è il quarto posto". Nel VIDEO sopra l'intervista integrale

