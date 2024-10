In Thailandia Bagnaia vince per la prima volta in MotoGP sul bagnato, recuperando 5 punti a Martin dopo una gara mozzafiato: "Dedico il trionfo alla mia squadra, dopo il warm up non avevo buone sensazioni ma abbiamo fatto un gran lavoro e in gara riuscivo a frenare meglio", spiega a Sky. Poi sulla gara: "Non finiva più. Non ho voluto far scappare Marquez, era importante recuperare più punti possibile. In termini di mentalità e confidenza mi dà un gran gusto, anche perché il bagnato non è il mio forte"

