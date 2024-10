Gara complicata per Marquez a Buriram. Il pilota spagnolo, 5° in griglia, si è subito portato a ridosso di Martin e Bagnaia grazie a una gran partenza. Poi ha ingaggiato una bagarre con Pecco per la testa della corsa. A 13 giri dalla fine, però, ha perso l'anteriore ed è stato costretto a rimontare dalla coda del gruppo, chiudendo il GP all'11° posto. "Sono scivolato perché mi è mancata un po' di pazienza", ha spiegato su Sky. Di seguito la fotosequenza della sua gara

