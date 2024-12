Un ingresso da re in sella alla moto e con indosso la maglia n°1 dell'Atletico, prima di saltare insieme con i tifosi a centrocampo alzando al cielo il trofeo di campione del mondo MotoGP: il Metropolitano ha celebrato Jorge Martin, grande tifoso dei Colchoneros, prima del derby vinto contro il Getafe. "Sono molto felice di essere qui e molto grato al club per avermi dato questa opportunità, per avermi reso questo omaggio", le parole di Martinator. Ecco le foto della cerimonia per Jorge

SPECIALE MARTIN CAMPIONE