Piove a Buriram e sventola la bandiera rossa a due giri dalla fine: vince Canet su Ogura, ma il giapponese esulta per il suo primo Mondiale in carriera. Trionfo anche per Boscoscuro. In Moto3, 12^gioia stagionale per Alonso e record assoluto di successi nella categoria. Corsa pazzesca di Lunetta, al suo secondo podio. Gara accorciata a 12 giri per la pioggia. Gran finale alle 9 con la top class. Tutto in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW

