Pista bagnata a Buriram e percentuale medio-alta di precipitazioni anche nelle prossime ore in Thailandia. Il catalano del team Gresini è stato il più veloce nel warm up con il tempo di 1:39.056 seguito da Martin, Marini, Morbidelli e Acosta. Più indietro Bagnaia (9°), che scatterà in pole nella gara lunga: in diretta alle 9 su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

GP THAILANDIA, LA GARA LIVE