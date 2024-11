Nessuna penalità per Marquez per la tuta aperta nella gara di Buriram. Il pilota Gresini, che ha poi chiuso 11°, è stato 'salvato' da un messaggio tardivo. "Siamo stati informati del malfunzionamento a 2 giri dalla fine - ha chiarito lo Steward Panel 7 giorni dopo -. Abbiamo verificato e una volta confermato il problema abbiamo mandato un messaggio al pilota, che lo ha ricevuto 17'' prima di tagliare il traguardo. A quel punto il messaggio sul display è stato sostituito dalla bandiera a scacchi"

