A Sepang è in corso la penultima Sprint Race della stagione, LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW con l'incognita pioggia, iniziata a cadere poco prima del via. Bagnaia è scattato dalla pole con Martin subito alle sue spalle. I due rivali sono separati da 17 punti in classifica, con Jorge che però, comunque vada la corsa, non potrà vincere il titolo oggi. In Moto3 pole di Adrian Fernandez, in Moto2 sarà Navarro a scattare davanti a tutti

MARTIN CAMPIONE A SEPANG SE... COMBINAZIONI