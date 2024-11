Carmelo Ezpeleta , amministratore delegato di Dorna , ha partecipato a un incontro con i piloti nel venerdì di Sepang per fare un punto su Valencia , in ginocchio dopo la terribile alluvione che ha devastato il sud-est della Spagna e causato oltre 150 morti. Tra due settimane, da calendario, si dovrebbe disputare il weekend finale al circuito Ricardo Tormo, ma la situazione è molto complicata. Per i danni intorno alla pista e anche per un clima che, inevitabilmente, non potrebbe essere il solito di festa che accompagna l'ultimo ballo del Motomondiale. " Stiamo aspettando la decisione del governo, che ovviamente è molto difficile - ha dichiarato Ezpeleta a Sky Sport dopo l'incontro -. Saranno loro a decidere se l'evento si potrà fare o meno. La nostra idea è di fare 20 GP , se non sarà possibile farlo a Valencia troveremo un'altra soluzione . Nelle prossime ore ne sapremo sicuramente di più".

Bagnaia: "Non correrei a Valencia, anche a costo di perdere il titolo"

E mentre il presidente della federazione internazionale del motociclismo, Jorge Viegas, a Sky diceva che "la MotoGP può aiutare la comunità valenciana e tutta l'economia, sarebbe peggio non andarci", diversi piloti hanno preso posizione contro questa possibilità. Marc Marquez ha commentato che andare al Ricardo Tormo sarebbe "eticamente scorretto. C'è chi ha parlato di correre per dare aiuto economico: non è una questione di soldi ma di mani, c'è gente lì che ha perso tutto". Anche Jorge Martin ha dichiarato che "anche se l'impianto fosse a posto, sarebbe comunque complicato: per il rispetto dovuto agli abitanti, ma anche per la logistica del Gran Premio, per gli spostamenti nostri e del pubblico. È più logico gareggiare da un’altra parte". Più duro Pecco Bagnaia, che dopo le pre-qualifiche ha addirittura dichiarato che preferirebbe perdere il titolo piuttosto che disputare il GP Valencia: "Non penso sia giusto correre lì. Spero che prendano in considerazione che a livello etico non è la situazione giusta né la cosa corretta. Anche a costo di perdere il Mondiale, io a Valencia non sono disposto a correre".