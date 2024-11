MotoGP in pista a Sepang per il penultimo appuntamento stagionale. Primo match point per vincere il titolo per Martin, che ha 17 punti di vantaggio su Bagnaia. Venerdì alle 8 le pre-qualifiche, mentre sabato il solito show con FP2 (alle 3.05), qualifiche (alle 3.45) e Sprint Race (alle 8). Domenica il gran finale con la gara lunga in programma alle 8: tutto da vivere LIVE su Sky e in streaming su NOW

Penultimo appuntamento stagionale ed è ancora tutto aperto per il titolo. La MotoGP è in scena a Sepang per il GP della Malesia, con Jorge Martin che ha un vantaggio di 17 punti su Pecco Bagnaia: lo spagnolo ha il primo match point per laurearsi campione del mondo della top-class con un weekend di anticipo. L'altra novità della settimana è il ritorno in MotoGP di Andrea Iannone, che correrà con il team VR46 in sostituzione dell'infortunato Fabio Di Giannantonio. Emozioni da vivere in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW con il racconto di Guido Meda e Mauro Sanchini. Vera Spadini conduce gli approfondimenti di pre e post gara.